Происшествия

Шестерых граждан Республики Сенегал осудили в Псковской области за незаконное пересечение границы

Граждане Республики Сенегал были задержаны в Псковской области при попытке незаконного пересечения границы, суд назначил им наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что шестеро граждан Республики Сенегал в феврале 2024 года прибыли на территорию Российской Федерации для дальнейшего убытия через территорию Республики Беларусь в Европу в поисках лучших условий жизни. Из Москвы неустановленный водитель доставил их на территорию Республики Беларусь. Пробыв там несколько дней, иностранцы договорились между собой о возвращении на территорию Российской Федерации. При этом действительных виз они не имели.

С целью реализации задуманного иностранцы пересекли границу Российской Федерации вне установленных пунктов пропуска, их задержали сотрудники пограничной службы.

Подсудимые в судебном заседании полностью согласились с предъявленным обвинением.