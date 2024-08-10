Происшествия

Жительница Новоржевского района зарезала сожителя и сядет в тюрьму

41-летняя жительница Новоржевского района, причинившая смертельные травмы своему сожителю, отправится на 6 лет в исправительную колонию общего режима. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в октябре 2023 года у женщины произошел конфликт с сожителем, в результате чего она его избила и нанесла кухонным ножом два удара в предплечье и правую руку, затем два удара ножом в голень и колено. Потерпевший в итоге скончался.

Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия), частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

С учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимой, смягчающих наказание обстоятельств, суд назначил ей наказание в виде 6 лет и 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.