Происшествия

Пскович хотел заработать на криптовалюте, но лишился своих денег

В УМВД России по городу Пскову за помощью обратился 71-летний местный житель. Пенсионер сообщил полицейским, что стал жертвой мошенничества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по региону, в мессенджере псковичу поступило предложение от неизвестного собеседника: на специальном сайте можно заработать путем обмена денежных средств и криптовалюты.

Потерпевшему такое предложение показалось заманчивым: мужчина перевел 10 тысяч рублей на номер банковской карты, который ему сообщил незнакомец в диалоге. Однако, желаемого дохода пскович не получил и понял, что его доверчивость привела к потере денег.

По данному факту следственным отделом УМВД России по городу Пскову возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Расследование продолжается.