Происшествия

Исправительные работы назначили матери троих детей в Великих Луках за неуплату алиментов

Девять месяцев исправительных работ за неуплату алиментов назначил суд женщине в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что подсудимая в период с 1 августа 2023 года до 29 февраля 2024 года, зная о возложенной на нее обязанности платить алименты и о возбужденном в отношении нее деле о взыскании алиментов, являясь трудоспособной и не имея инвалидности, умышленно, без уважительных причин не выплачивала деньги на содержание троих несовершеннолетних детей.

Общая сумма задолженности по алиментам составляет 707 501 рубль.