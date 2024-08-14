Более 221 миллиона рублей похитили телефонные мошенники у псковичей за полгода

Более 1700 преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий зарегистрировано в Псковской области за первое полугодие 2024 года. Об этом сообщил оперуполномоченный по особо важным делам по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Псковской области старший лейтенант полиции Дмитрий Борников в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).
«Из них более тысячи преступлений было направлено против собственности граждан. Ущерб сейчас насчитывает более 221 миллиона рублей», - сказал Дмитрий Борников.
Оперуполномоченный отметил, что статистика постоянно растет. «Злоумышленники прочувствовали возможность легких денег, поэтому с каждым годом таких преступлений становится все больше и больше, даже несмотря на то, что мы постоянно проводим профилактику», - пояснил Дмитрий Борников.