Происшествия

Подросток в толстовке с капюшоном пропал в Псковской районе

14-летний Михаил Данилов пропал в деревне Неёлово-2 Псковского района. 16 августа ушел из дома и не вернулся. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: Рост: 165 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, черные волосы, короткая стрижка. Был одет в зеленую толстовку с капюшоном, черные спортивные штаны, белые кроссовки.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.