Происшествия

Пскович ударил друга бутылкой по голове за неудачную шутку и попал под суд

Псковский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении жителя Пскова, который обвинялся в умышленном причинении вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

В ходе судебного разбирательства установлено, что ранее несудимый мужчина в ходе конфликта разбил стеклянную бутылку из-под коньяка об голову потерпевшего, после чего нанес телесное повреждение в область шеи. Удар пришелся по жизненно важным органам.

Осужденный со своей виной согласился частично, пояснив, что действительно употреблял за столом алкогольную продукцию, однако первым его ударил потерпевший, а удар в шею нанесен им из-за того, что его толкнула приятельница потерпевшего.

Указанные обстоятельства опровергли очевидцы произошедшего, указав, что осужденный после высказанной шутки в его сторону резко вскочил, схватил стеклянную бутылку с недопитым алкоголем и нанес удар в голову и шею потерпевшего.

Суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

Также был удовлетворен гражданский иск потерпевшего в размере 200 000 рублей за причиненный моральный вред.