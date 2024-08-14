Происшествия

Великолучанин замаскировал марихуану под таблетки и отправился в колонию

Великолучанин лишился свободы за незаконный сбыт наркотиков (часть 1 статьи 228.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что подсудимый, находясь на территории города Великие Луки, незаконно сбыл марихуану массой 4,41 грамма, предварительно поместив наркотик в упаковку из-под таблеток. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий указанное наркотическое средство было изъято.

В судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся.

При назначении наказания суд учел фактические обстоятельства содеянного, степень общественной опасности, а также смягчающие наказание обстоятельства, такие как активное содействие расследованию и раскрытию преступления. Однако суд также принял во внимание наличие у подсудимого опасного рецидива преступлений.

Приговором суда великолучанину назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.