Происшествия

Немецкие авиабомбы уничтожили путем подрыва в Палкинском районе

Пять единиц взрывоопасных предметов идентифицировали в деревне Исаино Палкинского района сегодня, 21 августа. Об этом ГУ МЧС России по Псковской области сообщило в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области / Telegram

На место опасной находки выехала группа разминирования поисково-спасательного города Пскова. Специалисты Невского спасательного центра МЧС России из Санкт-Петербурга определили, что это немецкие авиабомбы SC-10. Предметы были ликвидированы путем контролируемого подрыва.

Все работы прошли в штатном режиме, ущерб населению и инфраструктуре нанесен не был.