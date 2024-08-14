Происшествия

Заражённую партию хризантем выявили на границе Псковской области

24-й случай заражения импортной партии хризантем выявил Россельхознадзор в Псковской области с начала 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

На складе временного хранения Псковской области должностные лица управления Россельхознадзора выявили партию хризантем в количестве 410 штук с характерными признаками заболевания растений. Цветы были выращены в Колумбии, направлялись из Литвы в Москву.

Результаты лабораторных исследований подтвердили наличие в цветах карантинного объекта, а именно возбудителя белой ржавчины хризантем. Это 24 случай выявления данного карантинного заболевания при ввозе импортной подкарантинной продукции через подконтрольный управлению регион.

Белая ржавчина — карантинное заболевание хризантем, которое распространено в Европе, Азии, Африке, Америке, Австралии и Океании. Пораженные листья, как правило, преждевременно отмирают и растения выглядят, как обожженные.

В соответствии с законодательством России и на основании решения собственника продукции 410 хризантем уничтожат.