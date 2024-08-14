Происшествия

Жительница Пскова потеряла деньги при попытке купить угги в Интернете

Жительницу Свердловской области в Пскове могут привлечь к уголовной ответственности за обман псковички при продаже угги, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Псковичка в группе одной из социальных сетей в Интернете увидела объявление о продаже обуви угги, которую решила приобрести. Под фотографией обуви она оставила сообщение с просьбой сообщить стоимость. Через некоторое время ей пришло сообщение от девушки, которая сообщила, что стоимость угги с доставкой составляет 4900 рублей. Продавец предложила оформить заказ. Женщина согласилась и предоставила необходимые данные, а также перевела деньги на указанную продавцом банковскую карту.

Спустя несколько дней, когда продавец перестал выходить на связь и не предоставил сведения об отправке товара, псковичка поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в полицию.

В ходе расследования уголовного дела установлили, что мошеннические действия совершила жительница Свердловской области, которая увидела в одной из групп сообщение псковички о стоимости угги и решила обмануть ее.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.