Происшествия

Безработный житель Новосокольников украл садовую тележку у пенсионера

Кражу из частного домовладения раскрыли в Новосокольниках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД Росси по Псковской области.

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В полицию обратился 70-летний местный житель, он сообщил, что из его сарая неизвестный совершил хищение имущества. Украдены были металлическая борона и садовая тележка.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий удалось установить подозреваемого: им оказался безработный местный житель 1972 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ.