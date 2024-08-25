Происшествия

Автомобиль Chevrolet Lanos сгорел в Псковском районе

Автомобиль Chevrolet Lanos сгорел в деревне Стремутка Псковского района 25 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о пожаре на улице Центральной поступило в МЧС в 16:20. Сгорел автомобиль Chevrolet 2008 года выпуска.

Предположительная причина - короткое замыкание электропроводки в салоне автомобиля. На месте происшествия работали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.