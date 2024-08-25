Происшествия

В Пскове задержали мужчину, который напал ночью на женщину в подъезде

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 26-летнего мужчину, который ночью 24 августа напал на женщину в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Росгвардейцы следовали по маршруту патрулирования. Неожиданно к ним обратилась женщина и сообщила, что несколько минут назад в подъезде дома на улице Солнечной на нее напал неизвестный мужчина.

Злоумышленник попытался задушить потерпевшую полотенцем, похитил у неё мобильный телефон, после чего скрылся в неизвестном направлении. Росгвардейцы приступили к поиску подозреваемого и через 15 минут задержали его на улице Первой Поселочной.

Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам полиции, а похищенные вещи изъяли. По данному факту возбудили уголовное дело.