Происшествия

Пскович избил знакомого железным прутом по голове за оскорбления

Пскович избил знакомого железным прутом по голове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры города Пскова.

В ходе следствия установили, что в марте обвиняемый позвонил своему знакомому с предложением встретиться и выпить. На данное предложение знакомый ответил отказом, из-за чего они поругались и договорились встретиться на улице, чтобы выяснить отношения.

Обвиняемый оделся, взял с собой железный прут, спрятав его в рукаве своей куртки, и направился на встречу. Дождавшись своего знакомого, они стали разговаривать на повышенных тонах. После того как обвиняемый услышал в свой адрес оскорбления, он ударил знакомого железным прутом по голове несколько раз. После совершенного преступления обвиняемый ушел домой, оставив потерпевшего лежать на асфальте.

В качестве наказания обвиняемому по части 2 статьи 115 УК РФ грозит наказание в виде обязательных работ на срок до 360 часов или либо исправительных работ на срок до 1 года, или лишения свободы до 2 лет.