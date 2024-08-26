Происшествия

В Великих Луках изъята фальшивая пятитысячная купюра

Фальшивая купюра номиналом в 5000 рублей была обнаружена в выручке банка в Великих Луках 28 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, о ней в полицию сообщила заведующая кассой.

По предварительной информации, в банк фальшивка поступила с торговой выручкой продуктового магазина поселка Кунья. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проверки. Купюра достоинством 5000 рублей была изъята.

Полиция напоминает гражданам о необходимости быть бдительными при расчетах наличными деньгами. «Если вы обнаружили купюру с признаками подделки, не пытайтесь ее использовать, а сразу сообщите в полицию», призвали в УМВД.