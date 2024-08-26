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Семь псковичей за сутки лишились доступа к своим аккаунтам на Госуслугах

30.08.2024 13:20|ПсковКомментариев: 0

За минувшие сутки в полицию Пскова поступило семь заявлений от потерпевших о краже аккаунта на Госуслугах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Злоумышленники звонят псковичам, представляясь сотрудниками различных организаций, таких как пенсионный фонд, медицинские учреждения и даже Госуслуги. Под предлогом перерасчета пенсии, диспансеризации или замены счетчика электроэнергии они выманивают у граждан персональные данные и коды доступа к сайту Госуслуг.

Псковским пенсионерам 1969, 1959 и 1957 годов рождения звонившие представлялись сотрудниками пенсионного фонда и под предлогом перерасчета пенсии выманивали у мужчин персональные данные и коды доступа из поступивших смс.

68-летней псковичке позвонил «медицинский работник» и предложил пройти диспансеризацию. Но вместо медицинской услуги потерпевшая получила лишь взломанный аккаунт на Госуслугах.

62-летней псковичке позвонил сотрудник Госуслуг и предложил записаться на замену счетчика электроэнергии. Для этого потерпевшая назвала требовавшиеся данные, после чего лжесотрудник Госуслуг осуществил неправомерный доступ к компьютерной информации на реальном сайте.

Последней потерпевшей 1977 года рождения мошенники представились от лица почты и рассказали, что ей пришло заказное письмо, а чтобы получить его нужно предоставить свои данные и подтверждающий код из смс.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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