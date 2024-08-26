Происшествия

Четыре уголовных дела за год возбуждено в Псковской области за сбыт небезопасного алкоголя

На заседании Общественного совета при УМВД России по Псковской области под председательством Джемала Малышева рассмотрели вопрос административной практики в сфере оборота алкогольной продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе ведомства.

Спикером стал начальник отдела организации применения административного законодательства полковник полиции Владимир Круглов.

Он отметил, что за январь-июнь пресечено 161 правонарушение в сфере незаконного оборота алкогольной продукции.

По статье 238 УК РФ за сбыт спиртосодержащей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности, возбуждено четыре уголовных дела: по одному в Пскове, Новоржеве, Невеле и Пушкинских Горах.