Происшествия

Пскович пытался забронировать недвижимость в Таиланде и лишился почти 30 тысяч рублей

Пскович пытался забронировать недвижимость в Таиланде и вместо этого лишился денежных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В УМВД России по городу Пскову возбудили уголовное дело по факту хищения денежных средств. По версии следствия, пскович 1995 года рождения хотел забронировать квартиру в Таиланде на специализированном сайте. После чего диалог с поставщиком услуг перешел в мессенджер. После общения с арендодателем пскович перевел свои личные средства в качестве предоплаты – около 28 тысяч рублей. После этого арендатор понял, что стал жертвой мошенников.

Расследование уголовного дела продолжается.