Происшествия

Нарушения при оформлении вывоза древесины выявили в Псковской области

Нарушения при сделках вывоза древесины выявили в транспортной прокуратуре Псковской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуре.

ООО «ПЛК» представило недостоверные сведения в систему учета ЛесЕГАИС. Данные контракта не соответствовали сведениям, которые внесли в декларацию. По контракту вывозили 30,54 кубических метров пиломатериалов из ели на сумму 508 тысяч рублей, но в декларацию внесли данные о вывозе 31,94 кубических метров.

Транспортный прокурор внёс представление генеральному директору организации и возбудил дело об административном правонарушении по части 1 статьи 8.28.1 КоАП РФ (нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней).

В результате вмешательства надзорного органа виновного сотрудника привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей. Также ему объявили выговор.

Помимо этого, из-за нарушения в ООО «ПЛК» провели дополнительное обучение по работе с программой учета.