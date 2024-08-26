Происшествия

Пенсионерка из Новоржева «одолжила» мошеннику почти 30 тысяч рублей

Пенсионерка из Новоржева хотела помочь знакомой, но вместо этого перевела деньги мошеннику. За помощью потерпевшей 1955 года рождения пришлось обратиться в полицию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, днем в мессенджер женщины поступило сообщение от имени знакомой. Собеседница попросила одолжить деньги. Пенсионерка решила помочь знакомой и перевела личные денежные средств – 29 тысяч рублей – через приложение банка по номеру карты на чужой счет. После чего «знакомая» перестала отвечать и поддерживать связь – ее аккаунт оказался взломан неизвестным.

На данный момент по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства случившегося.