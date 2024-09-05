Происшествия

Кражу велосипеда стоимость 20 тысяч рублей раскрыли в Пскове

Кражу велосипеда Author Spectra раскрыли в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники УМВД России по городу Пскову раскрыли кражу двухколесного транспорта. За помощью к полицейским обратилась 53-летняя местная жительница. Она рассказала, что от дома на улице Гражданской в Пскове был похищен велосипед. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в хищении - пскович 1997 года рождения.