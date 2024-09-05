Происшествия

Направляющихся в Эстонию кубинцев без документов осудили в Печорском округе

Печорский районный суд рассмотрел два дела об административном правонарушении в отношении граждан Республики Куба, которых обвиняли в нахождении в пограничной зоне без соответствующего документа (часть 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Известно, что на территорию Печорского округа правонарушители прибыли с целью пересечения государственной границы и убытия в Эстонию.

Суд признал иностранцев виновными в совершении административного правонарушения, каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

До исполнения постановления иностранные граждане будут содержаться в специальном учреждении Министерства внутренних дел Российской Федерации.