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Педофила в Пскове осудили за попытку вернуть свой поддельный паспорт, дав взятку полицейскому

13.09.2024 15:48|ПсковКомментариев: 0

Пскович лишен свободы за попытку вернуть свой поддельный паспорт, дав взятку полицейскому. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области. 

Прокуратура города Пскова поддержала обвинение в отношении местного жителя по факту совершения пособничества в подделке паспорта гражданина Российской Федерации, а также дачи взятки в крупном размере должностному лицу. 

Установлено, что в период с декабря 2023 года по февраль 2024 года житель города Пскова, ранее судимый за совершение преступлений против половой неприкосновенности малолетнего лица, желающий скрыть данный факт, приобрел через неустановленных пользователей сети Интернет поддельный паспорт гражданина Российской Федерации. Документ хранился в съемном помещении, а затем был помещен в одну из ячеек камеры хранения розничного магазина, где его обнаружили сотрудники торгового заведения и передали в полицию.

Желая вернуть поддельный документ, гражданин через своих знакомых передал сотруднику полиции, проводившему проверку по вышеуказанному факту, 40 тысяч рублей как часть обещанного вознаграждения в общей сумме 200 тысяч рублей. Его противоправная деятельность была пресечена.

С учётом мнения гособвинителя мужчина признан виновным в совершении преступления по части 5 статьи 33, части 2 статьи 327 УК  РФ (пособничество в подделке паспорта гражданина Российской Федерации в целях его использования), а также пункте «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий).

За содеянное суд назначил фигуранту наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.  

Теги: #паспорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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