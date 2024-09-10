Происшествия

При попытке заработать на маркетплейсе псковичка лишилась 26 тысяч рублей

Жительница Пскова перевела мошенникам 26 тысяч рублей, поверив в обещание заработка с помощью маркетплейса. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, полиция областного центра расследует возбужденное по этому поводу уголовное дело по статье «Мошенничество».

По версии следствия, вечером 11 сентября неустановленное лицо под предлогом заработка на маркетплейсе позвонило местной жительнице 2002 года рождения. Но в результате диалога женщина лишилась собственных денежных средств – более 26 тысяч рублей: их она перевела для начала заработка через банковское приложение на реквизиты счета, которые ей прислал звонивший.

Расследование уголовного дела продолжается.