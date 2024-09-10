Происшествия

Не справившийся с эмоциями пскович воткнул нож в живот жителя Ленобласти

В Ленобласти задержан 58-летний житель Псковской области. Его подозревают в нанесении ножевого ранения местному жителю.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, все произошло накануне,12 сентября. В 18:16 в полицию Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что на 117 км трассы «Сортавала» по направлению от Санкт-Петербурга в сторону Карелии мужчина получил ножевое ранение в живот.

На месте происшествия полицейскими был обнаружен раненным, с ножевым ранением в живот, 43-летний житель деревни Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области.

Пострадавший в тяжелом состоянии был срочно госпитализирован.

«По подозрению в совершении этого преступления на месте происшествия был задержан 58-летний житель Псковской области, - рассказали в полиции. - Как было установлено, в ходе внезапно возникшей ссоры, на почве неприязненных отношений, он не справился с эмоциями и ударил ножом своего оппонента».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.