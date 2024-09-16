Происшествия

Труп мужчины обнаружили в заброшенном здании в Великих Луках

Великолучанин подозревается в убийстве знакомого в заброшенном здании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

18 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в помещении нежилого двухэтажного здания тела мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

По версии следствия, к совершению преступления причастен местный житель, с которым потерпевший находился накануне в помещении заброшенного здания. Во время распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов руками в область головы, шеи и туловища. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

Следователи территориального следственного отдела осмотрели место происшествия, изъяли биологические следы и иные объекты, имеющие значение для следствия, допрошены свидетели и назначены необходимые судебные экспертизы.

Фигурант задержан в процессуальном порядке, ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления и по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств расследуемого преступления.