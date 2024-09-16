Происшествия

Для пассажиров поезда «Москва-Псков» из Великих Лук предоставлен автотранспорт по маршруту следования

Для пассажиров поезда «Москва-Псков» из Великих Лук предоставлен автотранспорт по маршруту следования поезда. Как сообщили Псковской Ленте Новостей пассажиры, им вернули полную стоимость билетов на поезд.

«Вернули полную стоимость билетов. РЖД предоставила маршрутки. Благополучно погрузились, пять человек едут в маршрутке на Псков, семь — в Порхов и Дедовичи на другой маршрутке», - рассказали пассажиры.

«Насчет маршрута этого поезда завтра в обратном направлении ничего не сообщили», - отметили они.

По сообщениям СМИ, беспилотники сегодня ночью были сбиты на юго-западе Тверской области, которая граничит с Псковской областью. В том числе в Торопце. В связи с этим изменены маршруты поездов. Поезд «Москва-Псков» следует с задержкой и измененным маршрутом, минуя станции Западная Двина, Старая Торопа и Великие Луки.