Происшествия

В Великих Луках нужны люди с машинами для помощи пенсионерам и инвалидам из Торопца

В Великих Луках нужны люди с автомобилями для помощи пенсионерам и инвалидам из Торопца, сообщается в группе «Поисковый отряд "СЛЕД" Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

«К нам обращаются пенсионеры и инвалиды из Торопца, которым больше некому помочь. Семьи с детьми, которых нужно забрать или наоборот, отвезти обратно. Великие Луки! Нужны мужики на машинах на помощь в разборе завалов, установке хоть каких-то окон и прочего. Срочно нужны люди с машинами» - говорится в сообщении.



Обращаться можно по телефону +7(911)-376-76-76.