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Худощавый мужчина, со шрамом над левым глазом, пропал в Псковской области

Худощавый мужчина 40 лет со шрамом под левым глазом пропал в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается Коноба Вадим Александрович, 1986 года рождения, пропавший 5 июня 2024 года. До настоящего времени его местоположение неизвестно.

Приметы: на вид около 40 лет, худощавого телосложения, рост около 175 сантиметров, коротко стрижен, носит бороду. Над левым глазом шрам. Есть также шрам под левым коленом от пореза бензопилой. Страдает приступами эпилепсии. Был одет в черную футболку, шорты в бело-черную клетку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении этого гражданина, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 02, 112.