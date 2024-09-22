Происшествия

Руководителя коммерческой организации в Псковской области будут судить за хищение 11 млн рублей

Руководитель коммерческой организации в Псковской области предстанет перед судом за предоставление заведомо ложных сведений в пакете документов, по которым должен был реализоваться проект по созданию модульного отеля «Раздолье». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Он получил бюджетные денежные средства в размере свыше 11 млн рублей в виде субсидии на реализацию инвестиционного проекта по созданию модульных некапитальных средств размещения «Модульный отель "Раздолье"» на основании пакета документов, содержащих заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Санкция указанной статьи уголовного закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.