Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Фермерство по любви
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Готовим сами как в ресторане
карта отдыха и туризма
Торжественный бранч
Господин Рейтингомер
Объекты агротуризма
Кружки и секции для детей
Баня Помощница от простуд
Первый урожай черной смородины
Лонгрид мифы о молоке
нейросетевой Пушкин
Великолепное Трио
 
 
 
ещё Происшествия 22.09.2024 18:130 Мужчина подозревается в убийстве сожительницы в Пскове. ВИДЕО 27.09.2024 10:060 Минометную мину идентифицировали в деревне Вернявино Палкинского района 27.09.2024 09:520 Лжебанкиры и «брокер» выманили у псковичей более девяти миллионов рублей 27.09.2024 08:300 Укравшего продукты на 1050 рублей псковича задержали росгвардейцы 27.09.2024 08:000 Пскович ударил соседку ножом в живот из-за хлопающей двери 26.09.2024 19:000 Продолжаются поиски псковича со шрамом от бензопилы
 
 
 
Самое популярное 23.09.2024 12:274 Названа причина закрытия магазинов «Великолукского мясокомбината» 23.09.2024 16:512 Режим повышенной готовности ввели в Пскове из-за угрозы обрушения моста 20.09.2024 12:185 Стоимость проезда в общественном транспорте подорожает в Пскове и области 24.09.2024 09:576 Ксения Собчак побывала в Пскове для съемок нового материала 26.09.2024 12:280 Первый в области мемориал бойцам СВО торжественно открыли в Выбутах
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Лжебанкиры и «брокер» выманили у псковичей более девяти миллионов рублей

27.09.2024 09:52|ПсковКомментариев: 0

Жители Великих Лук и Острова после общения с мнимыми банковскими служащими и брокером потеряли в общей сложности около девяти миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, трем жителям города на Ловати и Острова, двое из которых оказались пенсионерами, звонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банков и брокерской организации. Они предложили собеседникам во избежание попыток несанкционированного оформления на них кредитов незамедлительно перечислить сбережения на «безопасные счета», что те и сделали. Кроме того, предлагалось получить дополнительный заработок за счет инвестиций.

В итоге эти горожане, поддавшись на ухищрения злоумышленников, лишились в общей сложности около девяти миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время в рамках возбужденных уголовных дел выясняются все обстоятельства произошедшего.

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Соседний регион подвергся атакам беспилотников, испытываете ли вы чувство тревоги в связи с налетами дронов?
В опросе приняло участие 207 человек
27.09.2024, 11:070 Апелляционный суд признал законным отказ в удовлетворении иска великолукского предприятия о загрязнении реки Исса 27.09.2024, 10:570 «Пастырь»: Воздвижение Креста Господня 27.09.2024, 10:550 «На пятой передаче»: Ограничения движения, сезон разметки и штраф за неподчинение 27.09.2024, 10:470 Александр Котов: Работа воспитателя требует уважения к личности ребёнка и интереса к жизни
27.09.2024, 10:380 В Пскове проходит акция «На работу на велосипеде» 27.09.2024, 10:360 Директор «Михайловского» о выставке к 85-летию Курбатова: Это не для памятника, а для памяти 27.09.2024, 10:330 «Прессинг»: Почему политики бегают от журналистов? 27.09.2024, 10:310 Игорь Иванов: Профсоюзные здравницы обеспечивают качественный отдых
27.09.2024, 10:250 Пойманная летом в Псковском кремле лисица вернулась обратно 27.09.2024, 10:160 В прокат вышел фильм «Крест», частично снятый в Псково-Печерском монастыре 27.09.2024, 10:150 Когда в Пскове появятся «умные» светофоры? 27.09.2024, 10:060 Минометную мину идентифицировали в деревне Вернявино Палкинского района
27.09.2024, 09:520 Лжебанкиры и «брокер» выманили у псковичей более девяти миллионов рублей 27.09.2024, 09:510 Псковский кремль посетили олимпийские чемпионы 27.09.2024, 09:460 Прекращение движения по мосту через реку Лазавица в Великих Луках продлили до 31 октября 27.09.2024, 09:420 Клиенты Сбера теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка
27.09.2024, 09:300 Врач связала употребление сосисок с возникновением рака 27.09.2024, 09:150 Из-за октябрьских праздников в КНР могут вырасти сроки доставки товаров 27.09.2024, 09:000 В Совете Федерации предложили давать дополнительные баллы абитуриенткам с детьми 27.09.2024, 08:440 Народные приметы и обычаи на Воздвижение 27 сентября
27.09.2024, 08:400 Более 14 км автомобильной дороги отремонтировали в Пыталовском округе по нацпроекту 27.09.2024, 08:300 Укравшего продукты на 1050 рублей псковича задержали росгвардейцы 27.09.2024, 08:200 Ограничение скорости будет действовать на трассе Р-23 «Псков» 27 сентября 27.09.2024, 08:000 Пскович ударил соседку ножом в живот из-за хлопающей двери
27.09.2024, 07:300 День воспитателя и всех дошкольных работников отмечают в России 27 сентября 27.09.2024, 07:000 День туризма отмечается в России 27 сентября 26.09.2024, 23:040 С шестью погибшими на СВО военными простились в Псковской области 26.09.2024, 22:000 Пластический хирург разрушил три главных мифа красоты
26.09.2024, 21:300 Образовательную программу «Герои молодежи» запустили в РФ 26.09.2024, 21:000 Для псковских дизайнеров продлен прием заявок на профессиональный конкурс-марафон 26.09.2024, 20:300 Команда из Псковской области обучилась клиентоцентричности в Петербурге 26.09.2024, 20:000 Псковские истцы могут получить исполнительные документы в электронном виде
26.09.2024, 19:300 44% псковичей поддерживают инициативу консультироваться у психолога перед разводом – опрос 26.09.2024, 19:000 Продолжаются поиски псковича со шрамом от бензопилы 26.09.2024, 18:300 Псковичка предстанет перед судом за кражу мобильного телефона 26.09.2024, 18:180 Телемост с ЛНР провели члены Молодежного парламента
26.09.2024, 18:000 Общественники проверили условия отбывания наказания в псковской колонии 26.09.2024, 17:280 Возможности адаптации ветеранов СВО обсудили на заседании Молодёжного парламента 26.09.2024, 17:270 «Дневной дозор»: Есть ли в современной России место для политической сатиры? 26.09.2024, 17:260 Более трех миллионов рублей выманили мошенники у жителей Псковской области
26.09.2024, 17:261 «Сообразим на троих»: Два взгляда на один мост, светская львица и псковский Лев. ВИДЕО 26.09.2024, 17:250 Почти 90 пострадавших на производстве псковичей прошли реабилитацию 26.09.2024, 17:230 Псковский омбудсмен презентовал книгу о героях 141-й стрелковой дивизии в Усть-Катаве 26.09.2024, 17:190 Псковичи смогут заступить в стрелковый караул 28 сентбря
26.09.2024, 17:190 «Гайд-парк»: Татьяна Фомченкова о депутатской деятельности и изменениях в сфере образования. ВИДЕО 26.09.2024, 17:180 Крышу многоквартирного дома в печорской деревне Ротово капитально отремонтировали 26.09.2024, 17:160 Татьяна Фомченкова о великолукской больнице, инвалидах и приоритетах бюджета 26.09.2024, 17:090 Отправиться на работу на велосипеде 27 сентября призывают псковичей
26.09.2024, 17:070 Увеличить штраф за незаконные граффити предлагают депутаты регионов Северо-Запада 26.09.2024, 17:030 Центробанк предложил установить универсальный QR-код на кассах магазинов 26.09.2024, 17:030 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 26 сентября 26.09.2024, 17:020 Крах зеленой повестки
26.09.2024, 16:590 Псковская библиотека «Родник» после модернизации. ФОТОРЕПОРТАЖ 26.09.2024, 16:580 Псковские хирурги спасли руку пациенту после травмы, полученной при работе с пилой 26.09.2024, 16:430 Столкновение пассажирского автобуса и «Газели» на площади Ленина в Пскове попало на видео 26.09.2024, 16:400 Автобус и грузовик столкнулись на площади Ленина в Пскове
26.09.2024, 16:380 Александр Хлопков: Разнообразие и единство – залог успешного развития судейского сообщества 26.09.2024, 16:310 Бюст писателя Сергея Каширина в Гдове разбил 17-летний подросток 26.09.2024, 16:260 Увидят ли псковичи вторую Луну? 26.09.2024, 16:250 Александр Котов: Работа регионального парламента и областного суда во многом перекликается
26.09.2024, 16:170 Центробанк назвал замедление роста ипотеки «драматическим падением» 26.09.2024, 16:120 Мошенники просят россиян обновлять банковские приложения 26.09.2024, 16:100 Михаил Ведерников: Судебным традициям Псковского региона уже очень много лет 26.09.2024, 16:030 Захватывающий досуг в любое время года с материалами «Технониколь»
26.09.2024, 16:010 Псковские студенты создадут проекты для улучшения городской среды 26.09.2024, 15:590 80 лет со дня образования Псковского областного суда отмечают в филармонии 26.09.2024, 15:570 Псковская область заняла 21 место в рейтинге регионов по итогам олимпиады школьников 26.09.2024, 15:520 Учения по обезвреживанию группы террористов прошли на псковском аэродроме
26.09.2024, 15:500 Детский уголок открылся в женской консультации Перинатального центра Пскова 26.09.2024, 15:401 Руководителя коммерческой организации в Псковской области будут судить за хищение 11 млн рублей 26.09.2024, 15:350 Первую региональную премию имени Курбатова вручили автору книги «Рассказы разных лет» 26.09.2024, 15:150 Театральная премия «Золотая Маска» претерпит ряд изменений
26.09.2024, 15:052 Пскович сломал два ребра бывшей девушке за пропущенные звонки 26.09.2024, 15:020 «Фан-ран» организуют в Пскове перед проведением полумарафона 26.09.2024, 14:540 Татьяна Фомченкова: Стобалльники ЕГЭ рассчитывают больше на себя, чем на тетю 26.09.2024, 14:430 Открылся первый в Псковской области мемориал бойцам СВО. ФОТОРЕПОРТАЖ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru