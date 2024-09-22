Происшествия

Лжебанкиры и «брокер» выманили у псковичей более девяти миллионов рублей

Жители Великих Лук и Острова после общения с мнимыми банковскими служащими и брокером потеряли в общей сложности около девяти миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, трем жителям города на Ловати и Острова, двое из которых оказались пенсионерами, звонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банков и брокерской организации. Они предложили собеседникам во избежание попыток несанкционированного оформления на них кредитов незамедлительно перечислить сбережения на «безопасные счета», что те и сделали. Кроме того, предлагалось получить дополнительный заработок за счет инвестиций.

В итоге эти горожане, поддавшись на ухищрения злоумышленников, лишились в общей сложности около девяти миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время в рамках возбужденных уголовных дел выясняются все обстоятельства произошедшего.