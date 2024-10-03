Происшествия

В Великих Луках пропал 39-летний мужчина

В Великих Луках разыскивают 39-летнего Виталия Ерошенкова. Последний раз его видели 24 сентября в 13:00 во дворе по месту жительства (проспект Гагарина, 56а), сообщает великолукский поисковый отряд «След».





Был одет: рубашка голубая в клетку, чёрная джинсовая спортивная куртка с капюшоном, на ногах резиновые шлепки.



«Если вы обладаете какой-либо полезной информацией о пропавшем, сообщите об этом поисковому отряду «След», телефон +79113767676», - призвали поисковики.

Фото: социальная сеть «ВКонтакте» / Поисковый отряд «След» Великие Луки