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Псковский студент выплатил 90 тысяч рублей за сломанную челюсть после вмешательства приставов

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В Пскове судебные приставы взыскали 90 тысяч рублей компенсации морального вреда с молодого человека, избившего знакомого в ходе ночной потасовки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Инцидент произошел в районе доски почета «Передовики труда Красногородского района». Студент ударил знакомого кулаком и ногой. Потерпевший упал на асфальт рядом с поребриком и сломал челюсть. Ему потребовались операция и длительное лечение.

Пострадавший просил взыскать 300 тысяч рублей компенсации морального вреда, однако суд снизил сумму до 90 тысяч рублей. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. С учетом его положительных характеристик, отсутствия судимостей и обучения в колледже ему назначили три месяца ограничения свободы.

После предъявления исполнительного документа судебным приставам должник не спешил выплачивать компенсацию. Тогда пристав запретил ему совершать сделки с автомобилем и квартирой.

Принятые меры позволили взыскать всю сумму и перечислить деньги пострадавшему.

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