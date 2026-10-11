 
Происшествия

Пскович перевёл мошенникам более 7,5 миллиона рублей, приняв их за сотрудников ФСБ

0

В отдел полиции № 1 УМВД России по городу Пскову обратился пскович 1975 года рождения, ставший жертвой телефонных мошенников. Общий ущерб, причинённый ему, составил более 7,5 миллиона рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МВД России по Псковской области.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники действовали дистанционно - они связались с мужчиной через мессенджер и представились сотрудниками Федеральной службы безопасности. 

Под различными предлогами аферисты убедили собеседника срочно перевести сбережения на так называемый несуществующий «безопасный счёт». 

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ. Ведется следствие. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026