Пскович перевёл мошенникам более 7,5 миллиона рублей, приняв их за сотрудников ФСБ

В отдел полиции № 1 УМВД России по городу Пскову обратился пскович 1975 года рождения, ставший жертвой телефонных мошенников. Общий ущерб, причинённый ему, составил более 7,5 миллиона рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МВД России по Псковской области.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники действовали дистанционно - они связались с мужчиной через мессенджер и представились сотрудниками Федеральной службы безопасности.

Под различными предлогами аферисты убедили собеседника срочно перевести сбережения на так называемый несуществующий «безопасный счёт».

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ. Ведется следствие.