Опочанина отправили в колонию особого режима за удар топором бывшего друга

Опочецкий районный суд приговорил местного жителя к трем годам и шести месяцам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью бывшему другу. Также с осужденного взыскали 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что в августе 2025 года в деревне Разувайка Опочецкого муниципального округа между мужчинами, ранее состоявшими в дружеских отношениях, произошел конфликт. Васильев нанес потерпевшему несколько ударов обухом топора по голове и туловищу. В результате мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, повлекшую тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Подсудимый признал вину частично. Он утверждал, что действовал в условиях превышения пределов необходимой обороны, поскольку потерпевший первым спровоцировал конфликт и угрожал ему расправой. Причиной неприязненных отношений стал уход супруги потерпевшего к подсудимому.

Суд признал Васильева виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии особого режима.