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Жителя Псковской области приговорили к 15 годам колонии за преступление против ребенка 14-летней давности

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Жителя Псковской области приговорили к 15 годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, совершенные более 14 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Видео: СУ СК России по Псковской области

Следствием и судом установлено, что вечером 29 декабря 2011 года мужчина находился на территории кладбища в Опочке. Там он применил насилие в отношении женщины и ее малолетней внучки, после чего совершил преступление в отношении девочки, воспользовавшись ее беспомощным состоянием.

Установить подозреваемого удалось благодаря совместной работе следователей, криминалистов, экспертов Следственного комитета и сотрудников полиции. В том числе молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила совпадение биологических следов, обнаруженных на месте преступления, с генетическим профилем обвиняемого.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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