Происшествия

Более четырех миллионов рублей лишились псковичи после общения с мошенниками

Некоторые жители Псковской области лишились в общей сложности около четырех миллионов рублей после общения с мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук, Дедовичей и Псковского района звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банковской сферы. И под разными предлогами завладели их сбережениями. Собеседникам они сообщили, что некие лица будто бы собираются совершить попытки несанкционированного оформления на них кредитов, в связи с чем следует срочно перевести деньги на «безопасные счета», что те и сделали. А некоторых пользователей злоумышленники ввели в заблуждение при осуществлении операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах.

В итоге потерпевшие потеряли в совокупности около четырех миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе следствия.