Происшествия

Восемь псковичей лишились доступа к аккаунтам на сайте «Госуслуги» из-за действий мошенников

Восемь человек из Пскова, Псковского и Великолукского районов лишились доступа к «Госуслугам» после общения с мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мошенники представлялись сотрудниками разных сотовых компаний и других организаций. И под предлогами, в частности, продления договоров на обслуживание сотовой связи осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам доверчивых людей с последующим блокированием их учетных записей.

Проводится расследование.