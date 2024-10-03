Происшествия

Женщина с сожителем напала на полицейских в Пустошкинском районе

В Пустошкинском районе женщина предстанет перед судом по обвинению в посягательстве на жизнь сотрудников полиции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области.

Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

По версии следствия, 5 октября 2023 года женщина совместно со своим сожителем, находясь на территории одного из населенных пунктов в Пустошкинском районе Псковской области, напали на сотрудников полиции, прибывших для проверки информации о проживании малолетнего ребенка в ненадлежащих условиях. При нападении на сотрудников полиции были применены вилы, топор и ножи, участковому уполномоченному полиции причинили тяжкий вред здоровью, и ее в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело в отношении нападавшей на полицейских женщины направили в суд для рассмотрения по существу.