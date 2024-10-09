Происшествия

Застройщика в Великих Луках обязали снести незаконно построенную пятиэтажку

Застройщика в Великих Луках обязали снести или привести в надлежащий вид самовольно построенное пятиэтажное здание. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области

Псковский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел дело по иску администрации города Великие Луки к застройщику о сносе самовольной постройки и по встречному иску застройщика к администрации о признании права собственности на постройку.

Установлено, что в городе Великие Луки возведено 5-этажное здание многоквартирного жилого дома. Разрешение на строительство данного объекта капитального строительства не выдавалось, в связи с чем, администрация просила суд признать указанное здание самовольной постройкой и обязать ответчика снести ее.

В ходе рассмотрения дела суд назначил судебную строительно-техническую экспертизу и повторную комплексную судебную строительно-техническую и историко-культурную экспертизу, которая показала несоответствие постройки допустимому масштабу сложившейся исторической застройки города Великие Луки.

Суд апелляционной инстанции по итогам судебного разбирательства с учетом заключения экспертов пришел к выводу о необходимости сноса постройки или приведения её в соответствие с требованиями градостроительных регламентов.

В удовлетворении встречного иска отказано.