Происшествия

Псковичей задержали за кражу продуктов и средств гигиены

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемых в кражах 9 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Около 13:00 и 17:00 экипажам группы задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступили сообщения, что в охраняемых объектах – магазинах на улице Труда и Октябрьском проспекте – сработали кнопки тревожной сигнализации.

На места происшествия были направлены экипажи группы задержания. В магазинах росгвардейцы задержали граждан 1980 и 1940 годов рождения, которые похитили из торговых залов продукты и средства гигиены.

Росгвардейцы доставили псковичей в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.