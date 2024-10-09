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Троих уроженцев Северного Кавказа задержали по подозрению в нападении на псковских десантников в 2000 году

Троих уроженцев Северного Кавказа задержали по подозрению в нападении на псковских десантников, совершенное в 2000 году. Об этом сообщила официальный представитель МВД России генерал-майор полиции Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Видео: Ирина Волк

В ходе работы по расследованию преступлений прошлых лет сотрудники ГУ МВД России по СКФО вышли на след подозреваемых в вооруженном нападении на военнослужащих. Оперативники во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России и следователями ГСУ СК РФ по СКФО задержали троих уроженцев Северного Кавказа. Они подозреваются в вооруженном мятеже, бандитизме и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Предварительно установлено, что задержанные принимали участие в вооруженном нападении на военнослужащих 76-й гвардейской дивизии Воздушно-десантных войск Российской Федерации. Оно совершено 29 февраля 2000 года под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. В результате 84 военнослужащих погибли, четверым причинены ранения различной степени тяжести.

При поддержке сотрудников Росгвардии подозреваемые были задержаны на территории Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской Республики и Волгоградской области. Следователями ГСУ СК РФ по СКФО расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 279 и 317 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее была установлена причастность к вооруженному нападению 44 лиц, из которых 29 уже осуждены и приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному заключению. В настоящее время пятеро фигурантов уголовного дела находятся в розыске. В отношении двоих уголовное преследование прекращено в связи с их смертью. Они были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления. Уголовные дела в отношении семерых обвиняемых рассматриваются судами.