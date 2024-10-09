Происшествия

Два синтезатора пытался незаконно провезти в Псковскую область литовец

На российско-латвийской границе псковские таможенники в кабине водителя, гражданина Литвы, нашли два цифровых музыкальных инструмента. Груз не было задекларирован. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: Северо-Западное таможенное управление

Грузовик, следующий с товаром в Российскую Федерацию, осмотрели сотрудники поста многостороннего автомобильного пункта пропуска Бурачки. На снимках операторы заметили, что в верхней части кабины имеются посторонние вложения.

Последующий досмотр подтвердил подозрения сотрудников таможни: в кабине обнаружили две коробки с новыми цифровыми музыкальными инструментами. Общий вес товара превысил 40 кг.

Водитель товар не декларировал, пассажирскую таможенную декларацию не подавал. Предварительная стоимость двух инструментов превышает один миллион рублей. Гражданин Литвы пояснил, что вез синтезаторы другу в Россию.

В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ.