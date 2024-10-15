Происшествия

В Пскове пожарные эвакуировали восемь человек при пожаре в жилом доме

Восемь человек, двое из которых дети, были эвакуированы сотрудниками МЧС России во время пожара в жилом доме в Пскове на Ольгинской набережной вчера, 18 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба МЧС России по Псковской области

Возгорание в доме произошло из-за аварийного режима работы электросети в подвальном помещении дома. Благодаря оперативной работе сотрудников пожар был ликвидирован. Всего на месте работали 11 специалистов пожарно-спасательной службы и четыре единицы техники.

Всего за минувшие дежурные сутки пожарные реагировали на три техногенных пожара. Возможной причиной двух из них стала неисправность электросетей.