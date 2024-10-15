Происшествия

В Великолукском районе у наркоторговцев изъяли 24 кг запрещенных веществ

Незаконная деятельность двух граждан Российской Федерации пресекли в Псковской области сотрудники регионального УФСБ России. У мужчин, занимающихся оборотом наркотиков, изъято 19 килограмм синтетического наркотического вещества и более 5 килограммов гашиша. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото и видео: УФСБ России по Псковской области

Установлено, что в 2023 году мужчины решили заняться незаконным оборотом наркотических средств. Один из фигурантов, согласно отведённой ему роли, прибыл на автомобиле на территорию Великолукского района, чтобы изъять из тайника запрещённые вещества, разделить их на более мелкие партии и переместить в другие места для дальнейшего незаконного сбыта. Второй осуждённый в свою очередь должен был забрать наркотики из нового хранилища.

Реализовать преступные планы мужчины не успели, их задержали правоохранители.

Приговором Великолукского районного суда фигуранты признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершённое организованной группой в особо крупном размере). Одному из злоумышленников назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев, другому – на 7 лет и 6 месяцев. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.