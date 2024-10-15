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Следователи проводят проверку по факту обрушения стены в жилом доме в Гдове

В Гдове проводится проверка по сообщению СМИ об обрушении части несущей стены в многоквартирном доме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

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Руководитель следственного управления СК России по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня поручил сотрудникам территориального следственного отдела провести процессуальную проверку по сообщению средств массовой информации об обрушении части несущей стены в многоквартирном доме в городе Гдове.

По предварительным данным, обрушение части несущей стены произошло в одной из квартир многоквартирного двухэтажного дома, являющегося объектом культурного наследия регионального значения «Дом Сабанцева ХХ век», расположенного на улице Ленина в городе Гдове. Хозяйке квартиры предоставлено жилье в маневренном фонде администрации Гдовского района.

В настоящее время следователи проводят процессуальную проверку по сообщению о возможном нарушении прав жильцов дома, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц местной администрации.

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Ранее сообщалось, что по поручению прокурора области Андрея Мошкова прокуратурой организована проверка по факту обрушения части несущей стены.