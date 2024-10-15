Происшествия

Прокуратура проведет проверку по факту обрушения стены в жилом доме в Гдове

По поручению прокурора области Андрея Мошкова организована проверка по факту обрушения части несущей стены в жилом доме в Гдовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Фото здесь и далее: Иван Мешков / Telegram-канал

По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Как сообщалось ранее, в Гдове в аварийном Доме купца Сабанцева (Дом крестьянина) обвалилась часть несущей стены. Сейчас хозяйка квартиры временно перемещена в маневренный жилищный фонд администрации Гдовского района.