Происшествия

В Псковской области мужчина 1939 года рождения ушёл в лес и не вернулся

85-летний Фёдоров Борис Павлович из деревни Браги Палкинского муниципального округа пропал в Псковской области. Мужчина 13 октября ушёл из дома в лес и не вернулся. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза. Одет был в тельняшку, чёрную куртку, чёрные штаны, чёрные сапоги и светлую шапку. С собой мужчина имел чёрное ведро.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.