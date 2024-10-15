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В Псковской области мужчина 1939 года рождения ушёл в лес и не вернулся

23.10.2024 20:16|ПсковКомментариев: 0

85-летний Фёдоров Борис Павлович из деревни Браги Палкинского муниципального округа пропал в Псковской области.  Мужчина 13 октября ушёл из дома в лес и не вернулся. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза. Одет был в тельняшку, чёрную куртку, чёрные штаны, чёрные сапоги и светлую шапку. С собой мужчина имел чёрное ведро. 

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.                               

Теги: #регион60 #пропал человек
Источник: Псковская Лента Новостей
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