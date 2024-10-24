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Двое безработных псковичей похитили шесть бутылок вина из магазина на улице Труда

Двое безработных псковичей похитили шесть бутылок вина из магазина на улице Труда в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники УМВД России по городу Пскову, в ведении которых находится микрорайон Запсковье, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались двое безработных псковичей 1995 и 1999 годов рождения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Проводится расследование.